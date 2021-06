« ADN » : un film à fleur de peau

Après la mort de son grand-père, Neige, divorcée et mère de trois enfants, va tour à tour affronter ses contradictions, questionner ses origines et régler ses comptes avec ses parents.

Émir Fellah, 93 ans, diminué par la maladie d’Alzheimer, est aujourd’hui dans une maison de retraite. Toujours aussi souriant, amusant et bienveillant, il est celui autour duquel toute la famille aime se rassembler. En témoigne le livre de photos conçu rien que pour lui, feuilleté avec l’un ou l’autre de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et fait pour raviver les souvenirs de sa longue vie bien remplie : la guerre d’Algérie, son arrivée en France à l’âge de 22 ans, son militantisme et la famille qu’il crée et qui s’agrandit.

Mais le moment si redouté arrive quand ce grand-père tant aimé s’éteint tranquillement dans son lit.

Pour Neige, sa petite fille, la peine est d’autant plus grande qu’Émir était un repère, une source inépuisable d’amour, lui qui l’éleva et la protégea de la toxicité de ses parents.

Entre ce chagrin partagé avec tous les membres de cette famille pour le moins éclatée, et les blessures qui ressurgissent à cette occasion et qui se font plus douloureuses que jamais, Neige se lance sur les traces de ses origines algériennes, dans une quête d’identité effrénée. Au bout du chemin, elle aura rendez-vous avec une forme de libération…