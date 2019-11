L’intrigue

Mimie Mathy voyage dans le temps dans un inédit de "Joséphine ange gardien" - © Nicolas Derne

Pour venir en aide à Clémence, une jeune femme à la recherche de ses origines, Joséphine se transporte dans la Martinique des années 1830. Elle se retrouve propulsée gouvernante de la petite Lison, 10 ans, fille de planteurs au caractère bien trempé. Pas simple pour Joséphine de gérer ce garnement. Lison et son copain Félix, petit esclave dynamique, font les 400 coups.

Durant son séjour, notre ange gardien va prendre fait et cause pour Scipion et Vénus, deux esclaves décidés à conquérir leur liberté pour vivre leur amour. Mais c'est compter sans Roland, l'intendant de la plantation, secrètement amoureux de Vénus. Scipion, accusé d'un incendie, risque la mort. Aidée des deux enfants, d'un avocat fantasque, et contre toute attente, du farfelu propriétaire de la plantation, Joséphine doit à tout prix sauver Scipion du sort tragique qui lui est promis et trouver le lien avec Clémence...

Le casting

Mimie Mathy est entourée de Sandrine Salyères, Souleymane Toure, Charline Antunes, Owen Kanga, Vincent Jouan, Fabrice de La Villeherve, et Julie Dommanget.