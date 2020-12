"Joséphine, ange gardien" : un épisode inédit avec Corinne Touzet

Mimie Mathy, alias Joséphine, débarque sur la Lune ! Enfin, plus précisément au Musée de l’Espace pour venir en aide à une maman et son fils atteint du syndrome d’Asperger. Un épisode à découvrir en deux parties le mardi 8 décembre à 20h30 sur La Une.

La série française a déjà plus de 20 ans, et elle n’est pas près de s’arrêter puisque Mimie Mathy est si charismatique dans le rôle de Joséphine ! Dans cette vingtième saison, elle retrouve à ses côtés Avy Marciano (qui joue Sacha Malkavian dans Plus belle la vie) et Corinne Touzet. Cette dernière vient de fêter ses 60 ans cette année et s’offre un rôle dans cet épisode de Joséphine, ange gardien : Mon fils de la lune. Après avoir été l’héroïne de Une femme d’honneur entre la fin des années 90 et le début des années 2000, elle est apparue dans un épisode de la collection Meurtres à… (Meurtres sur le lac Léman) en 2016 et joue ici le rôle de Suzanne, mère de Théo, 15 ans, atteint du syndrome d’Asperger et qui rêve de devenir astronaute.