Inédit : "Joséphine ange gardien" fête Halloween avec une actrice de “Demain nous appartient”

C’est Halloween ! Mimie Mathy revêt son plus beau déguisement pour un épisode un peu spécial dans… un château hanté. Un inédit à dévorer ce vendredi 18 octobre à 20h55 sur la Une !

Fin septembre, on apprenait que le casting de “Joséphine ange gardien” accueillait Tatiana Silva, qui fait ses premiers pas dans la comédie.

Cette fois-ci, c’est une actrice déjà bien affirmée et habituée du petit écran qui sera aux côtés de Mimi Mathy pour cet épisode spécial Halloween. Et pour cause : notre invitée interprète depuis 2018 l’écrivaine bipolaire Rose Latour dans la série à succès Demain nous appartient.

Vous l’avez deviné : il s’agit bien de Vanessa Demouy !

Et cerise sur le gâteau : dans cet épisode inédit de Joséphine ange gardien, l’actrice n’incarnera pas un, mais deux personnages ! Elle jouera Rebecca et Diane, des sœurs jumelles. Autant dire qu’elle sera bien présente… pour notre plus grand plaisir.

Ce qui vous attend :

Dans cet épisode, Joséphine atterrit dans un château prétendu hanté, restauré par Bruno, le châtelain, et un groupe d’adolescents qui, durant une semaine, effectue un stage de restauration du patrimoine.

Notre ange, propulsé "compagnon tailleur de pierre", est responsable de l’atelier des ados et réalise que sa cliente, Violette (la fille de Bruno), s’isole de tous et passe pour une fille "un peu dérangée".

Joséphine parvient à lui faire avouer l’impensable : Violette se sent menacée par un esprit malfaisant qui cherche à la posséder ! Joséphine tente de la rassurer jusqu’à ce qu’elle assiste à une manifestation paranormale ! Et si cet esprit existait vraiment ?

Aidée par trois autres ados, Sam, Elliot et Max, tous bien décidés à en découdre avec cet esprit maléfique, Joséphine va devoir ruser pour découvrir la vérité, et permettre à sa cliente de se libérer d’un lourd secret…

Château hanté, esprit malfaisant et maléfique, manifestation paranormale… pas de doute, c’est bien Halloween ! Préparez vos pop-corn et votre plaid pour cet épisode inédit à découvrir ce vendredi 18 octobre sur la Une, dès 20h55.