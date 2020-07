Revoir tous les épisodes de "Je suis belge (une fois) !"

Envie d’avoir la frite et la patate ? Retrouvez Wilfried, Cyril, Julien, Sylvana, Josse, Marie-France, Marc, Fredo, Youssef et beaucoup d’autres dans les épisodes de Je suis belge (une fois) ! sur Auvio . A consommer sans modération.

Fredo ressemble à Gerard Depardieu depuis qu'il est tout petit. Il est même devenu son sosie officiel. À Namur, le café central est une institution. Alphonse, son patron aussi ! A 82 ans, il chante toujours à tue-tête en servant les bières et ses clients adorent ça ! Youssef, travaille dans une maison de repos. Et ce n'est pas de tout repos ! Avec lui, les résidents chantent du rap, fabriquent des vidéos, s'amusent. Bonne humeur et sourires garantis. Marie-France et Marc habitent dans une maison remplie de marionnettes. Surprenant et gentiment effrayant.