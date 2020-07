Le sosie officiel de Depardieu est Belge !

Depuis 2014, Fredo de son vrai nom est le sosie officiel de Gérard Depardieu. " C’est la presse qui a cherché et vu qu’ils n’ont pas trouvé d’autres sosies que moi, ils ont dit que j’étais le sosie officiel pour la France et la Belgique ". Mais être le sosie de quelqu’un n’est pas toujours facile. C’est à l’âge de 16 ans, que ses camarades de classe lui trouvent une ressemblance avec l’acteur. " Ils pensaient que ma mère et Gérard avaient peut-être fait des choses ensemble. C’était des moqueries tout le temps ".

Aujourd’hui, Fredo participe à des court-métrages, à des clips, des galas. " C’est grâce à mon cousin, le sosie de Michael Jackson, Laurent Jackson que tout a commencé ". Un jour, il décide de l’emmener à une de ces soirées. " Les gens voulaient faire des photos avec moi, que je signe des autographes ". Finalement, Fredo s’est rapidement pris au jeu. Aujourd’hui, il lui arrive même de faire des animations pour les enfants, habillé en Obélix.