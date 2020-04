Je suis Belge, une fois ! Les Super Héros du quotidien mis à l'honneur

Michel est un héros de la propreté à Farciennes dans la région de Charleroi. Envers et contre le coronavirus, il continue chaque jour à traquer les dépôts sauvages d’immondices. Avec son masque, sa pelle et son camion, il ramasse sans relâche des montagnes de déchets avec parfois, la peur au ventre.

Julie gère de main de maître son supermarché de Gembloux et se démène pour que collaborateurs et clients soient en sécurité.

Et puis, à Anderlecht, Raymond, un ancien militaire, s’investit dans l’association DoucheFlux. Ici chacun peut se refaire une beauté et redresser la tête. Une douche, une lessive...Auprès de Raymond, les plus précaires trouvent réconfort et dignité.

De Liège à Gembloux, en passant par Rochefort, la solidarité, l’émotion, et le courage sont au cœur du confinement.

