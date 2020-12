" Je suis belge, une fois " est de retour dès le 28 décembre !

Gardez la frite et préparez-vous à savourer 5 nouveaux épisodes de votre magazine farci de belgitude. Au menu, un peu tendresse, beaucoup de joie, une dose d’humour, un soupçon d’émotion, le tout saupoudré de surréalisme 100% made in Belgium.

Vous allez avoir la patate, " Je suis belge, une fois " revient avec 5 épisodes inédits ! L’émission qui donne plus que jamais la frite, a croqué les Belges les plus attachants du Royaume. Sympathiques, drôles, généreux, surréalistes, ils affichent tous une irrésistible " belge attitude ".

Angelo porte l’une des plus belles moustaches de Bruxelles. Et il en est très fier, même si son épouse n’apprécie pas autant que lui cet impressionnant attribut poilu. Georget, lui, soigne les fleurs de son jardin. Des fleurs qu’il arrose mais qui ne fanent jamais puisqu’elles sont en plastique ! Roberto fabrique des prothèses pour les plus démunis, un super héros comme on les aime. Au rayon super nanas : la très musclée Laurence, bodybuildeuse professionnelle, la pétillante Christelle qui lutte contre les diktats de la beauté ou encore Cléo une croque-mort surprenante… et bien d’autres encore ! ça se passe en Belgique et nulle part ailleurs.