Zoom sur une plante principalement cultivée pour son feuillage découpé : Syneilesis aconitifolia

Très peu connus il y a encore quelques années, les Syneilesis ne doivent pas vraiment leur succès à leurs fleurs mais à leurs superbes feuillages plus ou moins découpés.

Syneilesis aconitifolia

Au printemps, une petite boule toute douce et velue sort de terre pour se transformer en feuillage s’ouvrant comme un parasol. Un feuillage qui grandit pour atteindre entre 40 et 50 cm de haut. Au tout début de l’été, la hampe émerge du feuillage jusqu’à une hauteur de + /- 1 mètre avec des inflorescences de couleur blanche. Ce sont des plantes de sous-bois et affectionnent l’ombre ou la mi-ombre avec un sol frais. Lorsque le sujet a + /- 2 ans, il supporte tout de même quelques heures d’ensoleillement. La plante est stolonifère et va donc se multiplier en colonisant lentement l’espace sans pour autant l’envahir. On les gardera au jardin de nombreuses années et elles résistent à des températures de – 15°.

On peut imaginer plein d’associations que ce soit avec de larges hostas, ou au contraire, des feuillages très fins. La floraison étant discrète, on peut les planter avec tout type de plantes à fleurs de couleur blanche.