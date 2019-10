Zoom sur un arbuste à l'allure buissonnante et au parfum envoûtant : le Daphne tangutica

Zoom sur le Daphne tangutica - Extrait de Jardins & Loisirs du 29/09/2019 - 29/09/2019 Le Daphne tangutica, ou Daphné du Tibet, est une espèce sauvage, très similaire au Daphne x transatlantica Eternal Fragrance, et est le plus facile à cultiver de la famille. Planté en plein soleil (il tolère la mi-ombre), il s’acclimate dans toute terre acide à neutre et bien drainante. Il est très rustique puisqu’il résiste jusqu’à -23 °C. Son seul caprice : il supporte mal la transplantation.