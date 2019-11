Zoom sur l'Erigeron annuus, une vivace très facile de culture

Cette vivace originaire du continent américain a une très courte durée de vie mais fleurit non-stop de juin à novembre. Sa fleur est identique à celle de l’Erigeron karvinskianus. La différence entre les deux ? La hauteur. Erigeron karvinskianus est basse (de 15 à 30 cm de hauteur) pour un étalement de 40 cm, voire 60 cm pour les plantes âgées. Les tiges plus ou moins rampantes se ramifient et offrent une profusion de petites marguerites blanches qui virent au rose. Cette plante est idéale comme couvre-sol en terrain sec en plein soleil.

Erigeron annuus lui culmine à + /- 180 cm de haut. Comme son cousin karvinskianus, il aime tous les types de sols et adore le soleil. Pour éviter que ses hautes tiges ne tombent sur le sol parc exemple sous l’effet du vent, plantez-le entre d’autres plantes plus basses ou plus hautes pour qu’elles puissent jouer le rôle de "tuteur". On peut considérer cette plante comme "plante de remplissage"