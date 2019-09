Zoom sur l'Astilbe 'Chocolate Shogun'

Zoom sur Astilbe 'Chocolate Shogun' - Extrait de Jardins & Loisirs du 15/09/2019 - 15/09/2019 Francis Peeters nous parle des astilbes, des vivaces indispensables dans les parterres. Et plus particulièrement de l'Astilbe 'Chocolate Shogun', une plante unique au feuillage chocolat noir, aux jeunes pousses couleur bronze et aux fleurs rose pâle.