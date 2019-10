Zoom sur l'arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata)

Ce qui est exceptionnel chez lui, c’est sa floraison ou plutôt les bractées retombantes de couleur crème clair qui protègent ses fleurs dès le mois de mai, des bractées qui ressemblent à des bouts de tissu d’où son nom d’arbre aux mouchoirs ou à pochettes. Ses inflorescences quant à elles sont toutes petites en forme de boule et se transforment en fruit de la forme d’une noix en automne.

Cet arbre très rustique (- 20°) pousse dans le sud-ouest de la Chine mais s’acclimate fort bien chez nous. Le premier occidental a le découvrir est un missionnaire zoologiste et naturaliste français, Armand David, qui dans les années 1860 avait pour mission d’explorer les merveilles naturelles de la province du Sichuan. Découvert en 1869, l’arbre sera introduit en France en 1887. Le père David est surtout connu pour avoir fait connaître en Europe le fameux Panda.

Les fruits du Davidia involucrata pointent le bout de leur nez en automne et restent sur l'arbre tout l'hiver - © igaguri_1 - Getty Images/iStockphoto

Si vous voulez faire pousser chez vous un Davidia involucrata, il vous faudra de la place, un site bien dégagé au soleil ou à mi-ombre et de la patience. En effet, l’inconvénient avec cet arbre est qu’il faut attendre entre 10 et 15 ans pour voir apparaître les premières bractées claires.

Il existe cependant une sélection qui s’appelle sonoma et qui elle est dotée d’une étonnante capacité à fleurir dès son plus jeune âge. N’attendez plus 15 ans pour voir les fleurs de votre arbre aux mouchoirs !