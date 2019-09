Zoom sur l'Agastache 'Kudos Yellow'

Les agastaches sont des plantes très décoratives qui fleurissent dès le printemps en nombreux épis serrés.

Les agastaches se divisent en différents groupes. Les foeniculum, issues d’Amérique du Nord poussent jusqu’à 1,70 m de haut. Les fleurs, tubulaires, sont bleues/mauve et les feuilles dégagent une odeur de réglisse quand on les froisse.



Les “Kidos Yellow’ sont, elles issues du Mexique. Ce sont des annuelles dont les fleurs ressemblent aux foeniculum mais sont beaucoup plus petites. Quand elles sont froissées, elles dégagent une odeur de menthe citronnée. Elles poussent seulement jusqu’à 30 à 40 cm de haut et doivent donc être places à l’avant d’un parterre.

Elles apprécient les expositions chaudes, ensoleillées, les sols riches et bien drainés. Tolérantes à la sécheresse, elles forment des touffes vigoureuses, dressées et richement feuillées.

Avec quelle plante les associer ? Pour rester dans les tons, avec un verbascum jaune.

Pour trancher, avec les fleurs d’un geranium ‘blue sunrise’ dont le feuillage est jaune durant tout le printemps.

La plante est facile à cultiver. Une fois qu’elle est installée, elle n’a plus besoin qu’on s’en occupe.

Elle peut fleurir tout l'été et même jusqu'à la fin de l’automne si les inflorescences fanées sont ôtées.

Et, cerise sur le gâteau, la plante est très mellifère.