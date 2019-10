Wallonie en Fleurs : Un concours d'embellissement des villages par les fleurs

Le concours "Wallonie en fleurs" a pour but de valoriser tous les espaces publics par le fleurissement et ainsi apporter un petit plus en matière d’environnement et de biodiversité. Mais pas que, il vise aussi à récompenser ceux et celles qui œuvrent pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et de valoriser les professionnels du secteur horticole – personnel de terrain et producteurs locaux.

Initié par la Wallonie, le concours est géré par l’asbl Adalia. Les participants sont évalués sur de nombreux critères qui vont de l’esthétique de leurs aménagements à leur entretien, en passant par l’implication des citoyens et la promotion de la participation au concours.

Parmi la soixantaine de villes/villages/quartiers déjà labellisés, les villages de Buisson-Roupage-Thimont (130 habitants) à un jet de pierres de La-Roche-en-Ardenne et celui Bure, au nord de Saint-Hubert, se sont vus récompensés en 2018 respectivement du label "3 fleurs" et du label "2 fleurs". Une labellisation visible sur des panneaux signalétiques à l’entrée des villages.

Ne pouvant participer deux années de suite, ces villages ne concourraient pas mais ont tout de même laissé le pouvoir aux fleurs.

Retrouvez les lauréats des éditions précédentes sur le site www.wallonieenfleurs.be ainsi que les modalités d’inscription et les critères d’évaluation.