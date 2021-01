Visite du jardin de Rita et Marc près de Bruges

C'était son rêve et il a pu se réaliser. Rita qui avait toujours désiré habiter ici, a remplacé la vieille bâtisse par une maison moderne. En souvenir de sa grand-mère, des plantes aromatiques sont cultivées près de la cuisine et rappellent l'atmosphère de jadis.

"Je suis née ici, car mes parents habitaient alors avec mes grands-parents et je suis restée là jusqu'à mes 6 mois. Mais je pense que le lien avec ma grand-mère est toujours resté très intense. Nous habitions ensuite à un kilomètre et, bien vite, à trois ans, je venais ici toute seule avec mon petit vélo et je m'y suis toujours sentie bien. Il y a tout une série d'éléments qui sont présents. Il y avait auparavant des fleurs et un potager. Nous avons des floraisons dans les parterres, le potager est là aussi, de même que le verger avec des pommes, des cerises, oui, qui devaient être aussi présente; des animaux également, mais il y en a moins qu'à l'époque".