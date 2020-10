Village liégeois, une entreprise de travail adapté au service des particuliers et des entreprises

Village liégeois, une entreprise de travail adapté - Extrait de Jardins & Loisirs 04/10/2020 -... Village liégeois Marie-Reine Prignon est une entreprise de travail adapté créée en 1986 et qui occupe une trentaine de personnes. La section parcs et jardins réalise des travaux de jardinage chez les particuliers ou dans les entreprise. Luc Noël et son équipe ont suivi plusieurs équipes au travail.