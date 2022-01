Végétalisez votre intérieur avec les plantes rares de "Sous la canopée"

Les plantes rares d'intérieur de "Sous la canopée" - Extrait de Jardins & Loisirs du 02/01/2022 -... Kevin Roy est devenu un "plant addict" et a décidé d'ouvrir sa boutique de plantes à Ixelles. Chez lui à "Sous la Canopée", vous trouverez surtout des plantes d’intérieur rares et très graphiques. Des plantes pour tous les goûts, de toutes les espèces, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Mais aussi des plantes d’extérieur originales.