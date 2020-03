Une serre horticole, un rêve pour beaucoup de jardiniers

Outre pour abriter les plantes frileuses et commencer les semis de début d’année, avoir une serre au jardin permet de jardiner toute l’année.

La serre en verre est particulièrement adaptée aux plantes exotiques qui demandent une température élevée (18 à 26 degrés) et une lumière abondante. Le verre offre une excellente luminosité laissant filtrer 90% de la lumière et assure l’homogénéité de la distribution de chaleur dans la serre.

La plupart du temps, la structure est en aluminium – très résistant et ne demandant aucun entretien – et le verre est soit horticole soit trempé. L’avantage du verre trempé est sa grande robustesse aux chocs thermiques et est plus résistant aux chocs thermiques. Contrairement au verre horticole, le verre trempé ne se casse pas en mille morceaux mais se brise. Il est donc à privilégier si vous avez des enfants ou petits-enfants.