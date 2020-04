Un rosier qui en met plein la vue : Rosa persica

L’histoire de ce rosier commence en 1784 lorsqu’André Michaux, botaniste du roi Louis XVI, accompagne une mission du consul de France en Perse.

Sur le Monts Zargos, entre l’Iran et l’Irak actuels, il trouve un arbuste qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un rosier. Il le place dans le genre Hulthemia et est ramené en France sous le nom d’Hulthemia persica.

Les siècles passent sans qu’on en fasse grand-chose. Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que des rosiéristes anglais vont tenter de l’hybrider sans grand résultat. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux, Chris Warner, va obtenir de beaux résultats à la fin des années 2000.

Il décline une série de nouvelles variétés à partir de ce rosier ex Hulthemia et maintenant appelés Rosa persica. Ce sont des rosiers magnifiques avec une fleur semi double aux pétales légèrement chiffonnés autour d’un cœur pourpre. Le rosier se décline en plusieurs variétés qui se nomment toutes avec Eyes. On a 'Blue Eyes', 'Smiling Eyes', 'Eyes for You', 'For on You' ou encore 'Angel Eyes'.

La grande particularité de ce rosier est qu’il résiste très bien à la sécheresse puisqu’il est issu d’une région montagneuse. Ils se comportent très bien dans des sols ingrats où la terre est très drainante même avec les étés caniculaires que nous connaissons maintenant.

Lors de la plantation, il lui faut un apport de compost et de fumier séché, un mélange de fumier de cheval, vache et poule bio. Plantez-le avec le point de greffe en dessous du sol (de plusieurs centimètres) afin de permettre au rosier d’émettre des nouvelles racines à partir de son propre bois. Passez bien et arrosez abondamment – même s’il pleut – de sorte que l’eau en percolant va tasser la terre. Couvrez qu’une couche de broyat qui va maintenir l’humidité du sol car même si ce rosier résiste à la sécheresse autant lui éviter les affres de la canicule.