Un bouleau pleureur pour se mettre à l’ombre au jardin

Betula pendula subsp. pendula 'Youngii' , c’est le nom latin de ce bouleau pleureur à écorce blanc argenté, fait merveille en isolé dans une pelouse ou avec d’autres arbustes pour créer un havre de paix dans un coin à l’abri des regards.

Cette variété de bouleau atteint, à l’âge adulte, une hauteur entre 5 et 10 mètres et déploie des branches retombantes poussant à l’horizontal. Son feuillage vert brillant devient jaune en automne. L’hiver venu, il perd toutes ses feuilles mais le spectacle de ses branches et de son tronc blanc immaculé est de toute beauté.