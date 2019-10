Le chicon, un légume à faire pousser à la maison !

La culture du chicon à la maison - Extrait de Jardins & Loisirs du 06/10/2019 - 06/10/2019 L'asbl "Chicon en ville", née il y a 3 ans, propose des ateliers d’apprentissage des anciennes techniques de forçage du chicon à la maison mais aussi de re-découvrir l’histoire de ce légume très urbain dont le belge est le plus gros mangeur au monde avec 8 kg de chicons par an et par personne.