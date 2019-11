Transformer vos déchets ménager en terre fertile avec le compost Bokashi

Quel jardinier ne connaît pas les vertus du compost ? Mais connaissez-vous la méthode Bokashi venue du Japon ?

Le Bokashi qui signifie "matière organique fermentée" est une méthode de compostage très astucieuse qui permet de recycler les résidus alimentaires par un procédé de fermentation et ainsi de les transformer en terreau. Avec cette méthode, on fait d'une pierre deux coups en nourrissant les sols et on réduisant considérablement la quantité de déchets ménagers parce que tous les déchets de cuisine crus ou cuits peuvent être utilisés, et pas uniquement les déchets de fruits et légumes, mais également de viandes, de poissons et de produits laitiers.

Comment cela fonctionne ?

Pour démarrer, deux seaux à BokashiCompost - faits maison ou achetés- et de démarreur de Bokashi. Ce démarreur est constitué de son de blé imprégné de micro-organismes efficaces (ou EM® de l’anglais, Effective Microorganisms) ou ‘bonnes bactéries’, qui permettront la fermentation de vos restes de cuisine par un processus hygiénique, confiné au seau et aux inconvénients d’odeur limités.

Le Bokashi se réalise en anaérobie, sans exposition des déchets à l’oxygène, dans un seau fermé par un couvercle étanche. L’idéal est d’utiliser un seau spécialement conçu pour le Bokashi avec un robinet au fond pour évacuer régulièrement le liquide produit par le processus de fermentation.

Nous sommes allés à la rencontre de Stefania Cao pour une démonstration et l'utilisation de ce compost.