Toast au saumon fumé et à l’oignon rouge

Une recette facile et rapide avec des oignons rouges

Ingrédients

Tranche de saumon fumé coupé fin

Tartine épaisse de pain complet

Beurre (option : beurre citronné)

Oignon rouge coupé finement

Aneth

Poivre

En option : câpres

Dés de pomme de terre froids

Morceaux de concombre

Mayonnaise + c iboulette finement hachée

Sel/poivre

Préparation

Toaster le pain pour qu’il soit dur à l’extérieur et mou à l’intérieur. Beurrer et placer une tranche de saumon sur laquelle vous déposez l’oignon rouge finement coupé et de la ciboulette (+ câpre éventuellement).

Saupoudrer d’aneth finement coupé

Accompagner d’une salade de pomme de terre froide agrémentée de dés de concombre et de ciboulette hachée.

La cerise sur le gâteau : saupoudrez du curcuma sur la salade de pomme de terre pour un beau rappel de couleur avec le saumon et… C'est bon pour la santé !