Tithonia rotundifolia, le Soleil du Mexique au jardin

Le Soleil du Mexique au jardin - Extrait de Jardins & Loisirs du 07/11/2021 - 07/11/2021 Tithonia rotundifolia ou Soleil du Mexique est, comme son nom l'indique, est originaire d'Amérique Centrale et principalement du Mexique. Très facile de culture, cette plante est à adopter au jardin pour sa longue floraison, semblable à celles des vrais tournesols et ses coloris très lumineux. Décoratif dans un massif, il peut également permettre de faire des petites haies temporaires mais champêtres et estivales.