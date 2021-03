Tendances 2021 pour le mobilier de jardin

Toujours dans un style plus confortable et à la fonction décorative, la corde tendue de jadis est toujours utilisée. Comme le rotin synthétique, le nylon assure une durabilité dans le temps et un séchage rapide après une pluie. La similitude avec les meubles du salon est encore plus forte avec ce modèle en tissu déperlant qui ne craint pas les averses.