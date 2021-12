Syringa meyeri 'Palibin', un lilas nain pour petit jardin

Le Syringa meyeri 'Palibin' est un lilas idéal pour les petits jardins. Contrairement au lilas commun qui peut monter jusqu’à 6 mètres, le lilas meyeri 'Palibin' est une espèce chinoise de petite taille ne dépassant pas 2 mètres en tous sens à maturité. C’est un arbuste au port compact, très rustique, p eu exigeant et résistant aux maladies.

Sa floraison est généreuse et parfumée dès son plus jeune âge. Ses fleurs de couleur mauve-rose clair s’épanouissent en abondance au milieu du printemps sur les branches de l’année précédente. Puis, en été et en automne, des inflorescences réapparaissent sur les nouvelles des tiges. Une floraison qui attire les insectes butineurs.