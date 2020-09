Salade liégeoise aux gésiers de canard

Ingrédients pour 4 personnes

300 g de gésiers de canard

200 g de graisse de canard

300 g de haricots verts

4 grosses pommes de terre

1 oignon rouge

1 cœur de laitue

Tranches de pain grillé

8 gousses d’ail entières

1 c à s de moutarde à l’ancienne

1 c à s de vinaigre de xérès

2 c à s d’huile d’olive

Sel marin

Poivre du moulin



Préparation des gésiers



1/ Taillez des billes de chair de pommes de terre avec une cuillère parisienne. Plongez-les, au fur et à mesure dans de l’eau froide, puis séchez-les dans du papier absorbant.

2/ Faites sauter les gésiers de canard, 5 minutes, à la poêle avec 1 c à s de graisse de canard. Ajoutez ensuite le reste de la graisse, les pommes de terre et les gousses d’ail entières non épluchées. Laissez confire le tout, une heure, à feu très doux.



Préparation des légumes

3/ Nettoyez les haricots, faites-les cuire à l’eau bouillante salée environ 5 minutes de façon à ce qu’ils restent un peu croquants, plongez-les dans de l’eau glacée et égouttez-les.

4/ Séparez les feuilles du cœur de laitue, lavez-les et essorez-les. Epluchez l’oignon et tranchez-le finement en rondelles. Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, la moutarde, le vinaigre, du sel et du poivre.



Dressage

5/ Égouttez les gésiers, les pommes de terre et les gousses d’ail sur du papier absorbant. Salez et poivrez.

6/ Répartissez les feuilles de laitue sur 4 assiettes. Ajoutez les haricots, les gésiers, les pommes de terre, l’ail et les rondelles d’oignon. Arrosez de vinaigrette et servez aussitôt avec des tranches de pain grillé.