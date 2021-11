Récolte des chrysanthèmes aux serres Pussemier - Extrait de Jardins & Loisirs du 14/11/2021 -... Jour après jour, le champ de culture à l’arrière des serres se vide. Au gré des commandes des fleuristes et des besoins de la jardinerie, c’est par tous les temps que Damien et son équipe prélèvent les potées. C’est la particularité de la culture du chrysanthème. Les pots sont légèrement enterrés en pleine terre. Les racines de la plante passent par les trous de drainage du pot pour prélever l’eau et la nourriture.