Quoi de neuf au potager en avril ?

L’avantage : La bâche conserve l’humidité pendant les périodes de sécheresse et elle empêche le développement des herbes indésirables. Donc pas besoin de désherber et risquer de déchaussement des bulbes si les herbes sont trop proches de ceux-ci.

Les oignons et les échalotes sont cultivés sous des bâches horticoles noires. © D.R.

Les asperges

En mars les asperges Argenteuil ont été plantées.

Le premier été, les asperges ont fait une première croissance avec des tiges frêles qui ont disparu pendant l’hiver.

Au printemps suivant vient la deuxième croissance. Les tiges sont plus vigoureuses. Une récolte n’est toujours pas possible. Il faut recouvrir les tiges d’une butte de terre et c’est l’année d’après que la première récolte pourra être effectuée.