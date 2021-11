Que faire des fines branches coupées ?

Durant les semaines qui viennent, nous allons tailler les arbustes décoratifs et nous pourrons même élaguer de grands arbres devenant trop imposants. Que faire avec toutes les branches coupées ? Si nous possédons un broyeur, elles peuvent être hachées pour être compostées. Une autre possibilité : nous pouvons confectionner de petits fagots. Avec le sécateur, il suffit de couper toutes les branches latérales pour obtenir des brindilles droites que nous réunissons en bottes. Les fagots ne sont pas noués avec de la ficelle qui peut pourrir rapidement. Il faut utiliser du fil de fer. Temps de séchage : au moins un an dans une remise. L’hiver prochain, grâce à cette récolte de petit bois, il sera aisé d’allumer le feu ouvert ou le poêle à bois. Si nous pouvons tailler une belle quantité de longues et fines branchettes, le haut fagot ne sera pas destiné au feu. Posé à l’extérieur contre le mur ou disposé à la manière d’un bouquet dans un pot, il pourra décorer l’entrée de la maison.