Plantation des dahlias

Cette vivace tubéreuse est très populaire et fort appréciée au jardin pour sa floraison généreuse durant tout l’été et pour sa diversité de couleurs, de formes et de hauteurs. On plante volontiers ce bulbe d’été dans :

Les massifs : variétés hautes dont certaines peuvent atteindre 1,80 m de haut,

Les parterres et les bordures : variétés de hauteur moyenne,

Les jardinières et les pots : variétés naines, compactes et ne dépassant pas 30 cm.

Les fleurs seront présentes dès la fin du mois d’août et ce jusqu’aux premières gelées. C’est une abondance de floraisons que l’on va pouvoir cueillir pour en faire des bouquets qui illumineront l’intérieur de la maison. Les grosses fleurs des dahlias allant du blanc au pourpre en passant par le rose, le jaune ou encore l’orange sont de toute beauté dans un vase.