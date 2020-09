Plantation de bulbes d’automne

Parmi les nombreuses plantes bulbeuses d'automne, nous en avons sélectionné 3 pour vous.

Le Crocus cartwrightianus albus. En automne, il produit de grandes fleurs spectaculaires d’un magnifique blanc pur qui crée un spot de lumière au jardin. Ses fleurs, contrairement à la plupart des espèces, restent ouvertes même à l’obscurité. Un bulbe produit de 1 à 3 fleurs, dont les 3 filaments rouge orangé sont composés de safran. Ses feuilles vertes, hautes de 15 à 20 cm, viennent principalement après la floraison et sèchent en fin de printemps. Plantez-le dans un massif, une bordure, une rocaille ou encore en pot. En pleine terre, mélangez du compost et du terreau et plantez le bulbe pointe vers le haut à + /- 10 cm de profondeur et espacez de 15 cm chaque bulbe. Arrosez.

Le Crocus pulchellus Zephyr. En latin, pulchellus signifie beau et c’est un des plus beaux bulbes à planter. Ses pétales sont blancs et ses pistils de couleur orange. Il fleurit en octobre-novembre, période de l’année où la tondeuse reste dans l’abri de jardin. Pourquoi alors ne pas les planter dans la pelouse ? Munissez-vous d’un petit couteau et d’un transplantoir. Découpez une galette sur trois côtés dans la pelouse. Soulevez délicatement et à l’aide du transplantoir décaissez la terre sur 20 cm. Ajoutez une poignée de compost et plantez-en trois côte à côte. La première année, arrosez s’il faut sec. Au fil des années, des bulbilles vont se former autour du bulbe principal et grossir la touffe. De plus, pulchellus Zephyr se ressème.