Plantation d’asperges au potager

Blanche, violette ou verte, l’asperge est un légume à savourer uniquement au printemps.

L’asperge (Asparagus officinalis L., Liliacées) est une plante potagère très rustique.



La plantation



La plantation des griffes d’asperges se fait de février à avril.



Creusez des tranchées d’environ 25/30 cm de profondeur, sur une largeur de 50 cm. Laissez la terre de rejet entre les tranchées. Ameublissez le fond de la tranchée que vous tapissez de compost et de mélange fumier séché (vache cheval et poule).

Lors de la plantation des griffes, réalisez des butes de terre de 5 cm de haut sur laquelle vous étalez une griffe bourgeon vers le haut. Placez un tuteur afin de repérer l’emplacement des griffes. Chaque griffe devra être espacée de + /- 80 cm. Recouvrez la tranchée de terre.



La récolte



Il va falloir être patient ! L’été suivant la plantation va apparaître un feuillage tout en finesse. Le système racinaire va se renforcer et au printemps suivant les tous premiers bourgeons – turions – vont apparaître. Ne les récoltez pas afin de permettre aux racines de se renforcer.

Ce n’est que dès la troisième année que vous pourrez récolter les turions avec une gouge pour aller les chercher délicatement et profondément dans le sol.

Ensuite, les récoltes se font chaque année et ce pendant 10 à 15 ans.