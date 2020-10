Pépinières de Louveigné, du producteur au consommateur

La production, sur 37 hectares de terre lourde à 330 mètres d’altitude, n’est pas seulement destinée aux entrepreneurs et jardineries. L’équipe accueille aussi les particuliers, attendus à l’automne plutôt qu’au printemps.

Il faut faire passer ce message important : Vous avez tout l’automne et tout l’hiver pour planter. Une plante qui est mise dans le sol à cette époque va pouvoir faire son chemin et se préparer pour affronter l’hiver et surtout la sécheresse printanière.