Pépinière Wauthier, sa spécialité : les azalées et les rhododendrons.

Pépinière Wauthier à Court-Saint-Etienne - Extrait de Jardins & Loisirs du 24/10/2021 -... Au début du printemps, la floraison des rhododendrons et azalées est riche de couleurs. Ces arbustes que l’on pourrait penser démodés n’ont cessé d’évoluer, avec maintenant des variétés pour les petits jardins. La Pépinière Wauthier à Court-Saint-Etienne est spécialisée dans la production et la vente de rhododendrons et azalées avec près de 400 variétés. Jardins & Loisirs l'a visitée.