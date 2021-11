Pépinière De Grasham ou la passion des graminées

Les graminées de la pépinière De Grashalm - Extrait de Jardins & Loisirs du 07/11/2021 -... Cette pépinière de Zarren, près de Diksmuide, est de plus en plus connue des passionnés de jardinage. Ils viennent de tout le pays mais aussi de France et d’Allemagne à la recherche de graminées. Tinneke Provoost y cultive plus de 160 variétés avec passion.