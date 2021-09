Pépinière 'Bois De Rode Bos' à Rhode-Saint-Genèse

Pierre s’insère aussi dans le mouvement des forêts nourricières et de l’agriculture du vivant, qui initient partout dans le monde des modes de culture plus respectueux de l’environnement.

C’est en bordure de bois à Rhode-Saint-Genèse que Pierre Barbieux a pu trouver et acheter les terrains où il a directement planté de longues bandes parallèles d’arbres et arbustes. Au sein de ces lignes boisées va se développer la production de fruits en agroforesterie.

Grâce à Internet, voilà des années que Pierre est actif au sein d’un réseau mondial de passionnés d’espèces fruitières, amateurs ou pépiniéristes. D’où l’idée de planter l’arbre aux faisans dont les fruits sont comestibles. Mais cet arbuste à croissance rapide sera aussi régulièrement fauché pour couvrir en permanence la base des bandes fruitières. Un sol vivant et fertile, via ce compostage de surface, nécessite beaucoup de biomasse. Le plus simple est de la produire sur place.