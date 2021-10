Paulette a des fleurs, des fleurs locales et de saison

C’est au cœur du petit village de Rêves au nord de Charleroi que Pauline Wattiez, Paulette pour les intimes, et Jean-Christophe ont fondé Paulette a des fleurs en 2019. Aujourd’hui, ce sont près de 100 variétés de fleurs coupées qui s’épanouissent au gré des saisons et en harmonie avec la nature afin de proposer des fleurs en culture raisonnée locale et de saison. Des fleurs d isponibles du début du printemps jusqu’au début de l’automne.

En hiver, la terre est au repos et un engrais vert est semé afin d’apporter un couvert végétal et de la matière organique pour la saison suivante. Préserver la biodiversité du sol est essentiel afin de conserver un sol en bonne santé et enrichir l’écosystème présent sur et autour du champ.