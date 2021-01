On teste pour vous les outils de jardin sur batterie

On teste pour vous les outils de jardin avec batterie - Extrait de Jardins & Loisirs du 24/01/2021... L’outillage pour le jardin est de plus en plus disponible sous forme électrique avec des batteries rechargeables. Quels sont les avantages et inconvénients ? Nous testons aujourd’hui un souffleur à feuilles, un taille-haie et un coupe-bordure.