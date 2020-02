On sème des poireaux d'été - Extrait de Jardins & Loisirs du 02/02/2017 - 03/02/2020 En cette période de l’année, on prépare le potager. On peut semer au chaud à l’intérieur de nos maisons des légumes à repiquer : des tomates, des laitues, des choux, des choux brocolis… Et des poireaux d’été qui seront repiqués en pleine terre au mois d’avril et qui pourront être consommés dès le mois de juillet.