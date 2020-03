Mon jardin en photos

Nous hésitons parfois à acheter un livre ou un magazine de jardinage, de crainte qu’il échoue sur la pile de titres que nous n’avons pas encore lus, faute de temps. Voici le moment de nous offrir de longs moments de rêverie en feuilletant les pages qui nous attendaient patiemment. Les photos des parterres et des plantes sont de toute beauté. Les photographes jouent avec les lumières et les couleurs pour créer de superbes ambiances. De tels clichés sont à notre portée. Pourquoi ne pas réaliser un reportage dans le jardin à publier sur les réseaux sociaux ? En ce moment, partageons la fraîcheur de nos floraisons !

L’appareil

Quelle révolution ! Désormais, nos smartphones nous permettent de prendre des clichés de grande qualité. Au point que beaucoup de personnes n’emploient plus d’appareil photo traditionnel. Mais pour des clichés à vous couper le souffle, un boîtier numérique, reflex ou bridge, offre bien plus de possibilités. L’appareil permet un cadrage précis, une parfaite mise au point et des effets de profondeur de champ. Macro, grand-angle, le jardin se décline du plus petit au plus large.