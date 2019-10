Des graminées dans les potées - Extrait de Jardins & Loisirs du 06/10/2019 - 06/10/2019 Mettez des graminées dans vos potées : le classique Festuca glauca pour un feuillage bleuté, les Carex 'Amazon Mist' et Carex comans 'Bronze', le Stipa tenuissima au feuillage très fin, le Carex 'Fresh Look' avec des plus larges feuilles, le Juncus effusus f. spiralis au feuillage en forme de tire-bouchon et Isolepis cernua ‘Live Wire’.