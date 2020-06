Marché aux plantes rares et de collection à La Feuillerie

Les 27&28 juin, La Feuillerie à Celles organise son traditionnel marché aux plantes.

Une sélection des meilleurs pépiniéristes belges et étrangers se retrouveront dans le magnifique parc de la pépinière. Cette année les plantes mellifères seront les vedettes.

Elles constituent une source importante de nourriture pour les insectes butineurs tel que les abeilles, bourdons, papillons et autres. Une très grande diversité d’espèces florales est indispensable pour satisfaire les besoins alimentaires des abeilles, d’où l’intérêt dans nos jardins de favoriser une biodiversité durable. Nous pouvons par l’installation de plantes mellifères contribuer à sauvegarder les abeilles et autre insectes butineurs. Quantité de plantes à fleurs simples tel que la plupart des arbres fruitiers, les pulmonaires, ail des ours, romarin, bourrache… et aussi le noisetier, cornouiller, érable etc. dont des variétés nouvelles seront mises en avant et à privilégier.



Quand ? Les 27&28 juin de 10.00 à 18.00

Où ? La Feuillerie – rue de la Feuillerie 1 à 7760 Celles

Plus d’infos ICI.