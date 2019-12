Marc et Sofia, un couple de fleuristes talentueux

Les phalaenopsis blanches, symboles de pureté, figurent parmi les plantes fétiches de Maria et Marc. Ces orchidées papillons sont associées à des gloriosas.

Marc Noël : "Les gloriosas n’ont rien à voir avec les orchidées. C’est un lis liane assez particulier. C’est une fleur exotique. Comme elle est liane, elle est grimpante et va s’accrocher sur tout ce qu’il y a autour d’elle pour venir fleurir en hauteur. La couleur la plus connue est un rose fuchsia bordé de jaune mais elle se décline dans beaucoup de couleurs. Ça va des oranges en passant par les jaunes, il y a des tons plus pastels, plus blancs. Il y a même des tons plus foncés comme des bordeaux assez pourpres et toujours avec ce petit liseret jaune sur les bords qui souligne et rehausse la fleur avec des volutes et des courbes très intéressantes".

Leur magasin "Moments Subtils" se situe rue du Sablon 141 à 6600 Bastogne