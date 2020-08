Lutte contre la mouche mineuse du poireau

Du haut de ses 3 mm de grandeur, cette toute petite mouche pond une larve marron deux fois plus grande qu’elle qui coupe les feuilles en descendant vers la racine, laissant une traînée rose de chaque côté.

Que faire ?

Les feuilles du poireau étant très enroulées les unes sur les autres, il est très difficile de le traiter. La solution est d’installer un filet anti-insectes. Les feuilles ne doivent pas toucher le filet, sinon la ponte se fait à travers les mailles. Optez pour une mise en place sur des arceaux. Installer le filet pendant la période de vol et de ponte, à savoir mars-avril et septembre-octobre.

Coupez les plus ras possible les plantes malades avec des ciseaux. Brûlez-les et ne les mettez surtout pas dans le compost. Les asticots peuvent y vivre.