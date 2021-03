Le livre "Bons plants" - Extrait de Jardins & Loisirs du 14/03/2021 - 14/03/2021 Alors que de nombreux jardiniers s'approvisionnent uniquement en plants « prêts à planter » dans les jardineries, d'autres, en raison du choix variétal limité et d'un prix élevé, souhaitent regagner en qualité et en autonomie en produisant eux-mêmes leurs propres plants de légumes et d'aromatiques. Le livre Bons plants - Faire soi-même ses plants de légumes et d'aromatiques par semis, greffes et boutures de Jean VENOT chez ULMER.