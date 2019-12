Des trésors botaniques d'automne aux pépinières du Vent Val & Bonnivers

L'entrée en scène des écorces en hiver - Extrait de Jardins & Loisirs du 01/12/2019 - 01/12/2019 Luc Noël présente deux variétés de bouleaux dont l'écorce dévoile en automne et en hiver toute la beauté de l'arbre. Focus sur le Betula ‘Fascination’ avec une écorce qui se desquame et qui brunit, formant un beau contraste avec le tronc blanc et le Betula utilis var. jacquemontii ‘Grayswood Ghost', à l'écorce d'un blanc immaculé.