Les roses du printemps

Un camélia réunit nombre de qualités : un port agréable au regard, un feuillage persistant et des fleurs sublimes. L’arbuste du roman d’Alexandre Dumas fils, " La Dame aux camélias " est découvert par de plus en plus de jardiniers. La plante présente plusieurs atouts : un feuillage persistant aux reflets lustrés, un port bien adapté aux petits jardins d’aujourd’hui puisque beaucoup des dizaines de variétés disponibles ne dépassent guère les trois ou quatre mètres de haut et, surtout, une floraison très précoce qui, dès le mois de mars, peut colorer le jardin de rouge, de rose, de blanc et, plus rarement, de jaune. Une terre acide Au Japon et en Chine, ses régions d’origine, le camélia pousse dans les sous-bois en compagnie des rhododendrons. Il faut donc cultiver l’arbuste dans les mêmes conditions que les rhodos de nos jardins : à défaut d’une terre acide, il faut constituer une poche de plantation remplie d’un mélange de terre de bruyère pure et de bon terreau fertile. L’emplacement idéal : au soleil du soir. Le camélia redoute en hiver le soleil du matin et du midi qui peut brûler son feuillage.

3 images Camélia blanc © istockphoto.com / kinpouge05

Quelle origine ? Beaucoup de plantes vendues dans les jardineries sont maintenant cultivées en Italie, en Espagne ou au Portugal où elles poussent plus vite à moindres frais. Côté rusticité, cela n’est pas sans conséquence. Un camélia qui s’est développé dans une pépinière belge demandera seulement, à titre de précaution, une couverture de son pied avec un épais tapis de feuilles mortes durant les premiers hivers. Par contre, pour ne pas risquer de le voir tué par le gel, un camélia venu du sud devra également être emballé dans un voile horticole. Pudeur Simple, semi-double, double, double irrégulière, en forme d’anémone, en forme de pivoine. Les fleurs des camélias se déclinent, selon les variétés, en six catégories. Il existe une distinction supplémentaire peu connue. En Chine, on préfère les camélias pudiques dont les organes sexuels mâles, les étamines, ne sont pas visibles. Par contre, les Japonais apprécient les fleurs où les étamines jaunes sont proéminentes, occupant largement le cœur de la fleur et formant un contraste avec la couleur des pétales.

3 images Les fleurs de camélia restent belles quelques jours encore après être tombées. © istockphoto.com / nathalie-board

Saladier Enlever les fleurs fanées des rhododendrons est une tâche importante. En empêchant la plante de former ses graines, on canalise son énergie vers la formation des boutons floraux pour l’année suivante. Avec un camélia, ce travail est inutile. Les fleurs tombent seules et elles peuvent encore rester belles durant quelques jours sur le sol. Cette solidité des fleurs du camélia fait en sorte qu’on peut les déposer à la surface de l’eau dans un saladier, une assiette ou un panier. Les fleurs flotteront durant de longs jours, nous offrant leurs formes et leurs couleurs sur la table du salon.