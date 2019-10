La belle histoire des Potagers de Thomas

Thomas Eliat est né avec un handicap mental faisant en sorte qu'il ne pourra jamais ni lire, ni écrire, ni calculer. Mais il a des mains en or !

Lorsqu'il a été question de créer une activité pour Thomas, son père, passionné du jardinage et de sa pratique en potagers surélevés, a tout naturellement pensé à la fabrication de ce type de potager. L'arrière de la maison familiale est alors devenue un showroom où les potagers surélevés occupent une belle surface. le grand abri de jardin est lui devenu le lieu de travail de Thomas et de son frère, menuisier de formation. C'est ce dernier qui assure notamment les opérations avec les machines que Thomas n’utilise pas.

Les potagers, assemblés sans vis ni clous, sont en bois exotique comme le padouk, l’okan, l’itauba… pour leur assurer une longévité. Chaque potager construit correspond à un désir, à un projet, à des rêves de récoltes d’un jardinier ou d’une jardinière. Certains potagers peuvent être rehaussés d'une mini serre en verre et ferronnerie et peuvent ainsi se transformer en couche pour la production précoce de radis, de laitues et des plants de légumes à repiquer. En fin de saison, la serre favorise les bouturages tandis que de la mâche reste disponible durant l’hiver.

" Les potagers de Thomas "

Joël Eliat

+32 475 49 95 20

lespotagersdethomas@gmail.com

www.lespotagersdethomas.be